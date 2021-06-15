В Александровском районе пожарные потушили загоревшийся грузовик

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.15 на пульт диспетчеров Александровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о горящей «Газели», стоявшей возле дома №1 по улице Мира.

К моменту приезда расчетов грузовик горел открытым пламенем. Пожарным удалось быстро потушить его, общая площадь, пройденная огнем, составила 5 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.