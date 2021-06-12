Владимирские гимнасты завоевали несколько медалей на Кубке России

фото Федерации спортивной гимнастики

В Новосибирске завершился Кубок Росс по спортивной гимнастике. Владимирскую область представляли спортсмены школы имени Толкачева Александр Карцев и Алексей Ростов. Спортсмены завоевали несколько медалей.

В финале многоборья, а также в вольных упражнениях Александр Карцев занял второе место, Алексей Ростов в упражнениях на кольцах и перекладине занял третье место.

Поздравляем владимирских спортсменов. Александр Карцев продолжает укреплять свои позиции в сборной, доказывая, что он достоин выступления на Олимпиаде.