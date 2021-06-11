В Гусь-Хрустальном объявили карантин по бешенству

Эпизоотический очаг бешенства обнаружили в доме №29 на улице Северной Гусь-Хрустального. Из-за бешеного животного территория дома объявлена опасной зоной. Согласно указу губернатора, там запрещено лечить животных, приходить посторонним, привозить восприимчивых к бешенству животных, а в самом городе пока запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с животными. Все ограничения пока действуют до 4 августа, а введены с 11 июня. В этом году очаги бешенства и не по одному обнаруживали в каждом районе области ,в том числе и в областной столице. Владимирская область уже несколько лет остается неблагополучным районом по бешенству животных, которое чаще всего домашним питомцам передают дикие звери – обычно лисицы и енотовидные собаки.