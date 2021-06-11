Во Владимирской области за год отремонтируют 425 домов

В региональную программу капремонта многоквартирных домов на 2014-2043 годы включено 11201 зданий, из них 8055 домов формируют фонд капремонта на счете регионального оператора и 2859 домов – на своих специальных счетах. С 2014 по 2020 годы отремонтировано почти пять тысяч многоквартирных домов на сумму 8,7 миллиардов рублей, где живут 611 тысяч человек. В этом году капитальный ремонт ждет 425 домов, на их восстановление потратят более полутора миллиардов рублей. При этом двенадцать домов в этом году отремонтируют досрочно.