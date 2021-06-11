В Александрове на пожаре в общежитии людей спасли при помощи автолестницы

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Информация о пожаре в пятиэтажке на Маяковского поступила на пульт диспетчеров Александровского пожарно-спасательного гарнизона в 11.44. Через несколько минут первые расчеты прибыли к зданию и обнаружили, что из окна пятого этажа валит дым.

На тушение выдвинулись два звена газодымозащитников.

К счастью, ничего страшного в результате не произошло — на общей кухне загорелся диван, который и был быстро потушен, общая выгоревшая площадь составила всего 2 квадратных метра.

Однако дыма было столько, что четырех человек, в том числе троих детей, огнеборцы спасли при помощи автолестницы. Еще 20 человек эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.