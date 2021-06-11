Во Владимирской области ЕГЭ контролируют 30 общественных наблюдателей

Во Владимирской области в дни проведения государственной итоговой аттестации работают федеральный и региональный ситуационно-информационные центры. Более 30 независимых общественных наблюдателей в режиме прямого эфира контролируют ход ЕГЭ и ГВЭ-11. В этом году в регионе экзамены проходят в 650 с лишним аудиториях, каждая из которых оснащена двумя видеокамерами. Картинка из большинства аудиторий транслируется в онлайн-режиме на специальный сайт «СмотриЕГЭ», доступ к которому порталу только аккредитованные наблюдатели, которые прошли обучение, а также специалисты Департамента образования Владимирской области и регионального центра обработки информации. Также в дни проведения ЕГЭ наблюдатели работают в ситуационных центрах, которые созданы на площадках Владимирского государственного университета. Студенты ВлГУ выступают в роли наблюдателей. На протяжении всего экзамена они контролируют работу организаторов и ход проведения ЕГЭ и ГВЭ- 11.