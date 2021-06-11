Во Владимире планируют создать третью площадку для вертолетов санавиации

Как сообщает администрация Владимирской области, на сегодняшний день благодаря медицинским вертолетам был перевезен в специализированные клиники Москвы и Нижнего Новгорода 21 пациент.

На сегодняшний день одна вертолетная площадка санавиации действует на территории областной клинической больницы, вторая строится возле ОДКБ. По словам властей, на сегодняшний день прорабатывается вопрос о строительстве третьей площадки для санитарной авиации во Владимире. Кроме того, аналогичные точки в ближайшем будущем могут появиться в других городах и районах Владимирской области. Впрочем, пока конкретные сроки их строительства не называются.

Что касается действующих медицинских вертолетов, то, по словам заведующего отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ Сергея Аксенова, в 2021 году они должны налетать ровно 300 часов, или порядка 25 вылетов ежемесячно.