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Общество11 июня 2021 16:35

Во Владимире планируют создать третью площадку для вертолетов санавиации

На сегодняшний день авиамедицинские перелеты в регионе продолжаются
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Владимирской области, на сегодняшний день благодаря медицинским вертолетам был перевезен в специализированные клиники Москвы и Нижнего Новгорода 21 пациент.

На сегодняшний день одна вертолетная площадка санавиации действует на территории областной клинической больницы, вторая строится возле ОДКБ. По словам властей, на сегодняшний день прорабатывается вопрос о строительстве третьей площадки для санитарной авиации во Владимире. Кроме того, аналогичные точки в ближайшем будущем могут появиться в других городах и районах Владимирской области. Впрочем, пока конкретные сроки их строительства не называются.

Что касается действующих медицинских вертолетов, то, по словам заведующего отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ Сергея Аксенова, в 2021 году они должны налетать ровно 300 часов, или порядка 25 вылетов ежемесячно.