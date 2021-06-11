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Происшествия11 июня 2021 16:33

Во Владимире бывшего инспектора по делам несовершеннолетних оштрафовали за подделку доказательств

Она заплатит пятьдесят тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как установил суд, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г.Владимиру зная, что горожанин не совершал административное правонарушение, незаконно составила в отношении него протокол об административном правонарушении, внеся в него заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о распитии им алкогольной продукции в местах, запрещенных законом. Также она составила объяснение от его лица, а также объяснение свидетеля, в которые также были внесены заведомо ложные сведения о совершении горожанином административного правонарушения. Затем административный материал был направлен на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Владимира для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Октябрьский районный суд с учетом признания подсудимой вины и заглаживание ею причиненного вреда потерпевшим прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении экс-инспектора, по ее обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ, обвиняемую в фальсификации доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях. Она освобождена от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей. Но если она вовремя не заплатит штраф, уголовное преследование возобновят. Суд апелляционной инстанции Владимирского областного, признав постановление Октябрьского районного суда г.Владимира законным и обоснованным, оставил судебный акт без изменения.