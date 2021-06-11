Владимирской области требуется 1500 контейнеров под раздельный сбор мусора

В ходе совещания по вопросу строительства мусоросортировочных комплексов на территории Владимирской области, губернатор затронул вопрос раздельного сбора мусора.

Как известно, пока в области, несмотря на обещания регоператоров, раздельный сбор отходов так и не был организован.

По словам Владимира Сипягина, на сегодняшний день муниципалитетам нужно в общей сложности 1500 контейнеров, чтобы реализовать эти планы. Соответствующую заявку в министерство природных ресурсов и экологии России власти Владимирской области уже направили — если все получится, контейнеры закупят на деньги федерального бюджета. Для этого требуется 17,6 миллионов рублей.

Такую же заявку на 1500 контейнеров руководство области рассчитывает направлять в Минприроды ежегодно.

Также был рассмотрен вопрос об организации так называемых экопунктов, которые могли бы принимать часть определенных отходов от населения за деньги. Однако пока никаких конкретных решений по этому вопросу не принято.