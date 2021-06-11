Во Владимирской области за неделю клещи покусали 250 человек

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Владимирской области, за прошедшую неделю зарегистрировано 250 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 49 детей. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 73 клеща, и, хотя Владимирская область считается не эндемичным регионом, выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза и 14 случаев клещевого моноцитарного эрпихиоза. Чтобы уберечься от клещей, в регионе запланировано проведение противоклещевых обработок на общей площади 503,800 гектаров, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 267,110 гектар. За истекший период всего обработано 29,750 гектар, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 14,630 гектар.