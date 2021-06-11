Во Владимире пара из соседнего региона попалась на мошенничестве при покупках

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, следователи передали в суд уголовное дело в отношении 32-летней дамы и ее 30-летнего спутника из Рязанской области, которым инкриминируют серию мошенничеств.

В минувшем феврале в полицию от жителей Владимира поступило несколько схожих заявлений, в которых люди указывали, что стали обмануты некой «супружеской парой» при купле-продаже телефонов.

По версии следствия, схема была проста: рязанцы находили в интернете продавцов телефонов, приезжали на встречу и представлялись семейной парой, после чего якобы переводили продавцу деньги через онлайн-банк, демонстрировали с экрана электронный чек, забирали гаджет и пропадали. В реальности же никаких денег продавцам не приходило.

Раскрыть мошенничества удалось благодаря тому, что парочка совершила нечто похожее в нескольких гостиницах Владимира. По словам администраторов, постоялица бронировала номер и просила одолжить ей на время наличные, тут же возвращая их якобы онлайн -переводом.

- В качестве подтверждения операции женщина показывала чек на экране телефона, однако деньги так и не поступали на счет, - уточнили в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции.

Один из эпизодов попал на камеры видеонаблюдения- так и удалось раскрыть эти мошенничества. В ходе следствия оказалось, что парочка похожим способом расплатилась в двух магазинах Мурома за продукты. Как выяснилось, молодые люди показывали своим жертвам собственноручно созданный электронный чек, похожий на настоящий. Общая сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.