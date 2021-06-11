Бывшего сотрудника Владимирского СИЗО отправили в колонию

Экс-сотрудник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения. Старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области решил получать оперативную информацию от подозреваемых и обвиняемых, применяя к ним насилие или угрожая его применением. Свою идею он реализовал с помощью специального кандидата – осужденного, которого перевели в камерное помещение СИЗО, где содержался совместно с подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам. Он по указанию бывшего оперативника систематически применял физическое и психологическое насилие, а также угрожал его применением в отношении обвиняемых и подозреваемых лиц, понуждая их к даче показаний по уголовным делам о совершенных ими преступлениях, написанию явок с повинной, сотрудничеству с органами предварительного следствия и оперативными службами. С декабря 2016 года по январь 2017 года по указанию бывшего сотрудника УФСИН осужденный принудил к даче показаний троих следственно-арестованных лиц. Приговор Ленинского районного суда ему дали три года колонии общего режима с лишением права занимать должности в ФСИН России на срок полтора года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не усмотрела оснований для отмены приговора первой инстанции и снижения назначенного осужденному срока наказания.