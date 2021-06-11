Из Владимирской области с нарушениями вывезли 47 кубометров древесины

В Меленковском районе Владимирской области акционерное общество вывезло 47 кубометров балансов хвойных пород за пределы региона без карантинного сертификата с территории, где в связи с выявлением вредителей леса установлена карантинная фитосанитарная зона. За это нарушение федерального закона в отношении юридического лица, допустившего нарушение, сотрудниками регионального Россельхознадзора 8 июня возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Напомнить, вывозить подкарантинную продукцию из карантинной фитосанитарной зоны необходимо на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.