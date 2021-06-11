В Кольчугинском районе пропала без вести 14-летняя девушка

Раиса Нехлюдова. Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области сообщает о розыске без вести пропавшей Нехлюдовой Раисы Сергеевны 2006 года рождения (в настоящее время 14 лет) из села Большое Кузьминское.

9 июня девушка ушла из дома и до настоящего времени о ее судьбе ничего неизвестно.

Приметы Раисы: на вид 14-15 лет, рост 170 сантиметров, волосы до плеч, темного цвета.

На момент исчезновения была одета в длинное разноцветное платье в полоску, в белые сандалии с оранжевой полоской, джинсовую жилетку синего цвета и бежево-розовый шарф.

Всем, кому может быть что-либо известно о местонахождении Раисы Нехлюдовой, просьба сообщить об этом оперуполномоченному управления уголовного розыска регионального главка полиции Фроловой по телефону 8-902-880-70-13, либо по телефону «02» или в ближайший отдел полиции.

К поискам присоединился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», туда также можно сообщить сведения о пропавшей девушке. Для этого нужно позвонить по телефону 8 800700-54-52 либо «112».