Жительница Кольчугино незаконно организовала игровой клуб

Кольчугинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы об организации азартных игр с использованием игрового оборудования. Горожанка обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и средств связи. В декабре 2019 года она купила оборудование, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с использованием модема и wi-fi роутера, которое разместила в помещении киоска на территории Кольчугинского района. Кроме того, женщина обеспечила конспирацию своей незаконной деятельности, сообщая посетителям о легальности проведения «внебиржевых торгов». С декабря 2019 года по февраль 2020 года злоумышленница проводила азартные игры с материальным выигрышем по установленным ею правилам их проведения. Доход, который складывался от сбора денег с игроков, она тратила на собственные нужды, а также на поддержание незаконно функционирующего игорного заведения.