В Собинке осудят владельца частного пруда, застрелившего 16-летнего парня

Напомним — резонансная история случилась в Рыбхозе Ворша Собинского района минувшим летом. Отец и его 16-летний сын приехали на велосипедах из Ставрово, чтобы нелегально наловить рыбу на частном водоеме для разведения карпов и другой рыбы.

Браконьеров заметил супруг владелицы пруда, который взял ружье и отправился припугнуть незваных гостей.

Сперва мужчина выстрелил в воздух, после чего отец побежал к лежащим у трассы велосипедам, а хозяин начал его догонять через поле. Увидев в темноте силуэт, он выстрелил, так как был уверен, что это и есть преследуемый браконьер, но это оказался его сын.

Владельцы пруда сами повезли раненого парня на своей машине в больницу, но помочь ему не получилось — молодой человек скончался.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в настоящее время расследование данного уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано на рассмотрение в суд. Дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей.