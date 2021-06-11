Экс-замглавы владимирского «Россельхозбанка» обвинили в злоупотреблениях

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 49-летнюю экс-заместителя директора Владимирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими существенный вред финансовой организации, повлекший тяжкие последствия.

По версии следователей, в 2013 году «Россельхозбанк» заключил с некой фирмой договор об открытии кредитной линии. По договору банкиры передали фирме деньги, а та обязалась вернуть их под проценты, в залог оставив 199 земельных участков, находящихся на территории Владимирской области, общей стоимостью более 60 миллионов рублей.

Однако зам руководителя банка помогла руководству фирмы-клиента вывести эти участки из-под обременения, дав подчиненным указание прекратить в областном Росреестре их государственную регистрацию. После того, как обременение было снято, фирма в 2017 году через «свои» организации продала все участки, пользуясь бездействием банкиров.

В результате «Россельхозбанк» лишился 60 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.