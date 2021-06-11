Во Владимирской области 11 июня коронавирусом заболели 49 человек

На территории Владимирской области 11 июня 2021 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

И вот как они распределились по районам региона: 8 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 076 случаев заболевания (7773 сл. в г. Владимире, 4121 сл. в Гусь-Хрустальном, 3745 сл. о. Муром, 2440 сл. в Ковровском, 2151 сл. в Александровском, 2000 сл. в Петушинском, 1434 сл. в Юрьев-Польском, 1330 сл. в Вязниковском, 1518 сл. в Кольчугинском, 1275 сл. в Суздальском, 1056 сл. в Собинском, 1069 сл. в Киржачском, 946 сл. в Меленковском, 792 сл. в Камешковском, 751 сл. в Гороховецком, 527 сл. в Судогодском, 720 сл. в Селивановском, 428 сл. в г. Радужном).