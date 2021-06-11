В Собинке из-за неисправной электропроводки сгорела легковая машина

Пострадал салон легкового автомобиля. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.06 диспетчерам пожарной части поступил сигнал о горящей машине. Прибывшие на место ЧП расчеты обнаружили, что легковая машина марки «Ауди» объята огнем.

Пожарные потушили легковушку, общая выгоревшая площадь составила 2 квадратных метра.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, а в «Ауди» полностью выгорел салон. По предварительной версии дознавателей МЧС, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.