Во Владимире на улице Егорова на сутки ограничат движение транспорта

Как сообщает администрация города Владимира, 12 июня с 23.00 до полуночи 13 июня движение всех видов транспорта будет перекрыто от дома №11 по улице Егорова до пересечения с улицей Растопчина.

В этот день городские автобусы №14 пойдут от «Глобуса» по Суздальскому проспекту через магазин «Турист», а затем по улице Комиссарова и далее как обычно. Автобус №27 поедет до остановки «улица Комиссарова» без заезда на улицу Растопчина.

В мэрии просят владимирцев обратить внимание на эти изменения при планировании своих поездок.