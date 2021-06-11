На станции Ковров полицейские сняли с поезда хулиганившую пенсионерку

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, 9 июня в линейный отдел полиции на станции Ковров поступило сообщение от начальника поезда «Нижний Новгород — Москва», попросившего к поезду наряд полиции.

По прибытию оказалось, что полицейских вызвали из-за 67-летней пассажирки, жительницы Нижегородской области, которая в дороге успела принять спиртное и принялась приставать к пассажирам и поездной бригаде, вдобавок ко всему нецензурно выражаясь.

В итоге начальник поезда вынужден был составить акт о снятии, и передать хулиганку подошедшим транспортным полицейским. Те сняли даму с поезда и составили на нее сразу три административных протокола: за распитие спиртных напитков в общественных местах, за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство.

По последнему пункту бабушке может грозить административный арест, однако вероятнее всего дело закончится штрафом. Вдобавок ко всему, добираться дальше ей придется за собственный счет.