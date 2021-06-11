С 1 июля компания "АДМ" перестанет принимать к оплате единый проездной билет

Во Владимире новый скандал в сфере пассажирских перевозок. Компания "АДМ" заявила, что с 1 июля отказывается принимать к оплате единый проездной билет. При этом перевозчик обслуживает весьма внушительное количество маршрутов.

Речь идет об автобусах, работающих на маршрутах №№12с, 15, 20, 21с, 22, 26, 28 и 32. Возможно такая же мера будет использована и на седьмых автобусах. Учитывая, что стоит единый проездной 1500 рублей, выпадение восьми автобусных маршрутов достаточно серьезно влияет на его необходимость для владимирцев.

При этом в администрации города Владимира заявили, что пока не готовы говорить о снижении стоимости проездного. И возможно он по-прежнему будет стоить полторы тысячи. Кстати, компания "Владикард" уже заявила, что готова возвращать деньги тем, кто проплатил за июль, но не хочет в дальнейшем его использовать. Они могут обратиться в пункт обслуживания "Ситикард" (Октябрьский проспект, 4, офис 14) с заявлением на возврат денежных средств.