Ковровчанин жестоко расправился с соседями, делавшими ему замечание

Ковровчанин, выпив с приятелем, решил расправиться с соседом, который не раз высказывал ему претензии из-за неправильного поведения. Он вошел в чужую квартиру под предлогом займа денег и несколько раз с силой ударил мужчину в шею и рядом. Оставив умирающего мужчину истекать кровью, он зашел в комнату, где была супруга соседа, и с силой ударил ее ножом в живот, шею, надключичную область и правое предплечье. А потом похитил у них телефон и ушел. В результате сосед скончался на месте от кровопотери, а его жена выжила, но получила тяжкий вред здоровью. Кроме того, ковровчанин вместе с приятелем обокрали чужую квартиру, по лестнице забравшись в окно второго этажа. За три преступления горожанин получил тринадцать с половиной лет колонии строгого режима, а его приятель, взятый под стражу в зале суда, по совокупности приговоров получил два с половиной года колонии общего режима. Добиться смягчения приговора осужденным не удалось.