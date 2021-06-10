В Селивановском районе в деревне Надеждино сгорел крупный жилой дом

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.16 на пульт диспетчеров Селивановского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем доме на улице Новая деревни Надеждино. К месту ЧП выехали четыре пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС.

Когда первые расчеты прибыли в Надеждино, крыша дома горела по всей площади — как оказалось, пожарных вызвали не сразу, поэтому огонь успел разойтись.

В результате пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров. К счастью, никто из людей в ходе инцидента не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к возгоранию.