На водоемах Владимирской области завершается нерестовый период

Как сообщает Владимирский отдел Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, последним днем нерестового периода в нашем регионе является 10 июня, а уже с 11 июня рыбаки могут приехать на водоемы со спиннингами. Также с этого числа отменяется запрет на ловлю не более чем двумя крючками на одного рыбака, а равно прекращается ограничение на ловлю на нерестовых участках.

Между тем, Рыбнадзор предупреждает, что рейды по водоемам региона продолжаются круглосуточно, и незаконными способами ловить речных обитателей по-прежнему строго запрещено.

Кстати, пока еще сохраняется запрет на вылов раков — их можно будет добывать только после 30 июня.

Также рыбакам Владимирской области следует помнить, что в регионе действуют ограничения по размеру и количеству пойманной рыбы, а осетровые виды и подуст вовсе запрещены к вылову.