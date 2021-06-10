Во Владимирской области 10 тысяч семей получили выплату на первого ребенка

Как сообщает администрация Владимирской области, в регионе продолжаются мероприятия по поддержке семей в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. В 2021 году размер пособия на таких малышей составляет 11294 рубля.

- Право на получение этой меры поддержки имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, - сообщили в региональном департаменте социальной защиты населения.

Проще говоря, во Владимирской области такой доход составляет 24170 рублей на человека в месяц.

При этом в соцзащите уточняют, что если родители обратятся за назначением выплаты в первые шесть месяцев со дня появления на свет ребенка, выплату назначают им с даты его рождения, если позже — с даты обращения.

По состоянию на 1 июня во Владимирской области эту выплату получили 10238 семей на общую сумму 508,8 миллионов рублей.