Гимнастки из Гусь-Хрустального получили новый инвентарь

9 июня юным гимнасткам, тренирующимся на базе комплексной спортивной школы им. А.В. Паушкина в Гусь-Хрустальном вручили новые ленты, мячи и скакалки для занятий художественной гимнастикой. Общая стоимость поступившего спортивного инвентаря превысила 160 тысяч рублей.

Как сообщила тренер Диляра Тупасова, в секции художественной гимнастики занимается 30 спортсменок в трех возвратных группах. За период занятий некоторые из них выполнили разряд кандидата в мастера спорта, также есть гимнастки, получившие I, II, III и юношеский спортивные разряды. Представляя Гусь-Хрустальный и Владимирскую область на всероссийских соревнованиях спортсменки показывают хорошие результаты и входят в десятку лучших гимнасток России.

В этом году в рамках регионального проекта «Спорт − норма жизни» в КСШ им. А.В. Паушкина поступил инвентарь и экипировка для занятий художественной гимнастикой, хоккеем и боксом на общую сумму 1 млн 390 тысяч рублей. Сейчас оформляются документы для закупки спортивного инвентаря для занятий волейболом и баскетболом.

Всего во Владимирской области в 2021 году на закупку спортивного оборудования, экипировки и инвентаря для 31 муниципальной спортивной школы выделено 65 млн рублей.