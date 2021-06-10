Владимирцам покажут фильм о вратаре Льве Яшине

11 июня в 21.00 на Никитском бульваре состоится открытый кинопоказ. Владимирцам предлагают посмотреть фильм о легендарном вратаре - "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Черный паук, Черная пантера и даже Черный осьминог — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

В главных ролях: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Виталий Хаев, Михаил Елисеев, Ян Цапник, Александр Самойленко, Владимир Андреев.

Если будет дождь, кинопоказ отменят. Следите за новостями в группе Вконтакте.