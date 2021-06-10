Кольчугинскую администрацию обязали выделить деньги на установку дорожных знаков

В прошлом году межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного назначения, в ходе которой установила отсутствие дорожных знаков, предусмотренных утвержденной проект-схемой дорожного движения. По данному факту в адрес главы администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства. Выявленные в ходе проверки нарушения администрация Кольчугинского района фактически признала, мотивируя причину невозможности устранения нарушений отсутствием необходимого финансирования. Суд указал, что отсутствие необходимого финансирования не освобождает административного ответчика от исполнения возложенной на него обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального района. Решением Кольчугинского городского суда бездействие администрации Кольчугинского района признано незаконным, на административного ответчика возложена обязанность осуществить финансирование мероприятий по установке дорожных знаков. Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу административного ответчика – без удовлетворения.