В Собинке экс-главбух детского дома обвиняется в присвоении 157 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, местная жительница, в 2018 году исполнявшая обязанности главного бухгалтера Собинского детского дома имени С.М. Кирова, обвиняется в том, что с мая по июнь того же года, по версии следствия, присвоила 157 тысяч рублей, принадлежащих областному департаменту образования.

Служащая внесла в документацию детдома сведения о том, что для нужд учреждения якобы закупались различные товары, что на самом деле не соответствовало действительности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Собинский городской суд.