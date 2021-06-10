Вязниковец забил собутыльника до смерти

Житель Вязников в мае прошлого года выпивал с четырьмя приятелями, а когда один из них грубо и нецензурно оскорбил его, решил ответить силой. Он избил обидчика ногами по голове и рукам, которыми жертва пыталась закрыться. Избитый мужчина скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы, а задержанный нападавший признал вину. Также вязниковец в марте обманом похитил телефон у другого собутыльника, с которым познакомился около магазина. Попросив мобильник якобы позвонить, он просто сбежал вместе с ним. За мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья вязниковец получил двенадцать с половиной лет колонии строгого режима, но с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе аморального поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления, суд апелляционной инстанции снизил наказание до 11 лет с половиной лет лишения свободы.