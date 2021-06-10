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Происшествия10 июня 2021 12:31

В Александрове 47-летняя женщина попала под электропоезд

ЧП случилось в районе железнодорожной станции районного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Северное линейное управление МВД России на транспорте, под электричку сообщением Орехово-Зуево - Александров около 11 часов утра 8 июня попала жительница Москвы, которая неподалеку от станции Александров пыталась перебежать пути перед приближавшимся составом в неположенном месте.

К сожалению, не смотря на применение машинистом экстренного торможения, избежать наезда не удалось, пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.