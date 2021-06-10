Суд обязал администрацию Владимира сделать дорогу к СНТ "Сунгирь"

Горожанка обратилась в Октябрьский районный суд г.Владимира с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации города Владимира и управления жилищно-коммунального хозяйства. По ее мнению, администрация не обустроила покрытие автомобильной дороги, находящейся во Фрунзенском районе: от дома №240 по улице Добросельской до СНТ «Сунгирь-3», протяженностью 0,935 километров, далее от СНТ «Сунгирь-3» до СНТ «Сунгирь-2», протяженностью 0,420 километров, и от СНТ «Сунгирь-3» до СНТ «Сунгирь», протяженностью 0,179 километров. Владимирка объяснила, что долгое время собственники садовых участков не могут добраться к ним на автомобилях, проехать можно только в сухую погоду. Дачники не раз обращались с жалобами о приведении дороги в надлежащий вид, однако администрация бездействовала. Суд нашел заявленные требования законными и обоснованными, указав, что именно орган местного самоуправления в лице администрации города Владимира обязан своевременно принимать меры для поддержки в надлежащем состоянии дорог местного значения, поскольку спорные автомобильные дороги являются муниципальной собственностью городского поселения. Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда, признав решение Октябрьского районного суда г.Владимира законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу администрации города Владимира – без удовлетворения.