Во Владимирской области официально разрешена рыбалка с лодки

Как сообщили ранее в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области, период навигации маломерных судов на водоемах Владимирской области стартовал с 15 мая, и продлится до ледостава, но не позднее 20 ноября.

Однако в этом правиле существует маленькое исключение: рыбалка с использованием маломерного судна, а проще говоря — моторной или любой другой лодки, разрешается только с 10 июня. Связано это с нерестовыми ограничениями, которые также снимаются с этого же числа.

Таким образом, с 10 июня честные рыбаки имеют полное право рыбачить с использованием моторных лодок, при этом не забывая, что те должны быть зарегистрированы, а судоводители — иметь соответствующее удостоверение на право управления. Кроме того, сам яхтсмен и его пассажиры обязаны надевать спасательные жилеты.