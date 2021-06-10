Более ста тысяч владимирцев сделали прививки от коронавируса

Как сообщают в областной администрации, по состоянию на 9 июня первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 112 830 жителей Владимирской области. Из них 93893 человека получили второй компонент вакцины, завершив полный курс вакцинации. При этом до конца года во Владимирской области планируется привить от новой коронавирусной инфекции не менее 60 процентов взрослого населения, − 656 тысяч человек. С начала прививочной кампании в регион поступило более 124,8 тысяч доз комплекта вакцин против новой коронавирусной инфекции, из них 121,6 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V» (ГамКовидВак), 1620 доз комплектов вакцины «Вектор» (ЭпиВакКорона) и 1560 комплектов доз вакцины «КовиВак» (Чумакова). Уже использовано 90 процентов поступивших доз, но в ближайшее время ожидается поставка ещё 36,1 тысяч комплектов доз. Сделать прививки можно в 51 больнице и поликлинике региона, а также в ФАПах и амбулаториях. Напомним, вакцинироваться можно и в гипермаркете «Глобус» − без предварительной записи. Кроме того, в области работает 20 мобильных пунктов вакцинации. Как оказалось, активнее всего прививаются жители Гороховецкого, Камешковского и Меленковского районов, а также Радужного.