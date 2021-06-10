В Гусь-Хрустальном пенсионерка обвиняется в краже кошелька в аптеке

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи с причинением значительного ущерба.

Преступление было совершено еще в минувшем апреле, когда в полицию обратилась гусевчанка, рассказавшая, что после похода в аптеку у нее пропал кошелек.

По словам женщины, бумажник она оставила по забывчивости на прилавке, а когда вернулась, на месте его не обнаружила. Внутри лежало 17 тысяч рублей.

В ходе работы оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой, которой оказалась 64-летняя местная жительница.

Женщина созналась в том, что действительно нашла кошелек на прилавке, но никому об этом не сказала, и просто ушла из аптеки, а потом потратила деньги на свои нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.