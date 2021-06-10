Страховые компании в 2021 году выплатили жителям Владимирской области более 770 млн рублей

Это практически соответствует аналогичному периоду прошлого года. По-прежнему лидирующие позиции в страховании держит ОСАГО (около 78 тысяч договоров). Росту продаж ОСАГО способствует развитие электронных возможностей оформления полисов.

А вот страхование имущества снижает свои обороты (-5%, 75 тысяч договоров). Восстанавливается личное страхование более 26 тысяч договоров. После значительного спада в 2020 году, в I квартале 2021 года продажа полисов близка к их реализации в аналогичном периоде прошлого года. Возросли на 8% продажи страховых полисов от несчастных случаев и болезни, до 22,5 тысяч договоров.

Выплаты по договорам страхования в I квартале 2021 выросли на треть, до 771 млн рублей. Это обусловлено продолжающимся увеличением выплат по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни. Выплаты по этим полисам составили 327 млн рублей (+71%). Увеличились выплаты по ОСАГО на 31%, до 272,5 млн рублей, по личному страхованию почти на четверть, до 43 млн рублей. По страхованию имущества наблюдалось сокращение выплат на 14%, до 121 млн рублей.