Во Владимире во время пожара в многоквартирном доме спасены три человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в доме №34 по улице Лермонтова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23.03. На место выехали четыре пожарные машины и 13 огнеборцев.

По прибытию оказалось, что огнем объята часть квартиры на первом этаже. Огнеборцы быстро потушили пожар, не дав ему распространиться, общая выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал, однако из дома были спасены три человека, которых вывели на улицу при помощи спасательных устройств. В самой квартире сгорели вещи и часть внутренней отделки.

В настоящее время дознаватели МЧС по факту случившегося проводят проверку и устанавливают причины, которые привели к пожару.