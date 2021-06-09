Многодетная семья из Александрова, живущая в вагончике, привлекла внимание следователей

Как сообщает СУ СК России по Владимирской области, по информации, размещённой на федеральном канале, по факту бездействия органов опеки и попечительства организована доследственная проверка. Сегодня в эфире федерального канала появился сюжет о многодетной семье из Александровского района, которая впятером в вагончике. При этом родители, как уверяет бабушка, ненадлежащем образом исполняют родительские обязанности, а органы опеки и попечительства администрации района, зная об этой ситуации, бездействуют. Руководителем следственного управления СК России по Владимирской области дано поручение о проведении доследственной проверки по данному факту, в ходе которой следователи изучат и оценят озвученную информацию, а также иные освещенные в эфире аспекты, в том числе, связанные с воспитанием родителями трех несовершеннолетних детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.