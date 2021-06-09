Во Владимирских заказниках поймали браконьеров

ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» вместе с Владимирской природоохранной прокуратурой в начале июня провели рейды по охране государственных комплексных природных заказников регионального значения «Гусевской» в Гусь-Хрустальном районе и «Окский береговой» Меленковский район. В ходе рейда составлено пять протоколов об административных правонарушениях за нарушение режимов заказников, а на озере Урвановское выявлены два эпизода незаконной добычи биоресурсов ставными сетями. В одном случае задержали браконьера, приехавшего за незаконную рыбалку. В общей сложности извлечено из водоема более 200 метров сетей. Подобные правонарушения, совершенные на территории ООПТ, влекут за собой не административную, а уголовную ответственность. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.256 УК РФ.