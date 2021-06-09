Саратовца, искалечившего в Коврове иностранца, осудили спустя шесть лет

Двадцатидевятилетний житель Саратовской области приехал в Ковров и в ноябре 2015 года около одного из баров в городе оружейников поссорился с приехавшим из Республики Беларусь мужчиной. Саратовец достал из багажника своего автомобиля биту и ударил по голове соперника. От удара иностранец потерял сознание и очнулся через полтора месяца в Гомельской областной клинической больнице. Из-за травм тридцатидевятилетний мужчина стал инвалидом и потерял возможность самостоятельно ходить. С саратовца взяли подписку о невыезде, но несмотря на запрет следователя, обвиняемый после проведения первоначальных следственных действий уехал в Испанию. Его объявили в федеральный розыск и в январе 2021 года его задержали в одном из аэропортов столицы. Ковровский городской суд с учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к четырем годам лишениях свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.