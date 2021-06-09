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Общество9 июня 2021 16:12

Жительница Александрова заплатит за лечение раненого ей знакомого

Ей предстоит отдать 66 тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Сорокавосьмилетняя местная жительница осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Она ранила мужчину в грудь, ему потребовалась не только помощь скорой помощи, но и лечение в Александровской районной и Областной клинической больницах. Медицинские услуги обошлись в 66 тысяч рублей. По решению суда женщине предстоит выплатить эту сумму в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.