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Происшествия9 июня 2021 15:52

В Коврове из горящего общежития эвакуировали двенадцать студентов

Огонь занялся в комнате на третьем этаже
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Пожар в общежитии Коврова

Пожар в общежитии Коврова

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

9 июня в 11.10 в ГУ МЧС России по Владимирской области в автоматическом режиме по системе Стрелец-мониторинг поступил сигнал о пожаре в общежитии Ковровской Государственной Технологической Академии им. В. А. Дегтярева на улице Маяковского в городе оружейников. Еще до приезда пожарных ответственные по пожарной безопасности общежития предприняли меры к ликвидации возгорания с помощью внутренних пожарных кранов и эвакуировали студентов. Приехавшие пожарные выяснили, что в комнате на третьем этаже горит мебель и вещи на площади 10 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться на соседние комнаты, ликвидировав возгорание в считанные минуты. В результате пожара сгорело имущество и мебель, пострадавших не было, а из общежития эвакуировали двенадцать человек. Причина пожара устанавливается.