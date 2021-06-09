Во Владимирской области за год восемь человек погибло на работе

Во Владимирской области уменьшилось число пострадавших при несчастных случаях на производстве. По данным Владимирстата, за прошлый год в регионе 254 человека получили травмы на работе, восемь из них закончились смертельным исходом. На больничном они провели в общей сложности 9098 дней – это минимум за последние десять лет, в среднем на одного пострадавшего приходилось 35,8 дней. Для сравнения – в 2019 году на больничном пострадавшие при несчастных случаях на производстве провели 12 549 дней. Кстати, это самое маленькое число пострадавших за последние десять лет в области: так в 2019 году на производстве травмы получили 315 человек, в 2017 – 379, а в 2010 – 672. При этом число погибших при несчастных случаях на производстве последние три года стабильно составляет восемь человек, в 2017 году – шесть, а больше всего погибло в 2011 году – 18 человек.