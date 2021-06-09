Во Владимирской области почту оштрафовали за потерянную посылку

В Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили о нарушении прав потребителя, международную посылку которого потеряли, а претензию, связанная с утратой этого почтового отправления, не могли рассмотреть более полугода. В отношении АО «Почта России» за выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в связи с оказанием услуг ненадлежащего качества, вынесено постановление с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Не согласившись с вынесенным постановлением АО «Почта России» обжаловало его в Арбитражный суд Владимирской области, но по итогам рассмотрения дела постановление Управления Роспотребнадзора по Владимирской области было оставлено в силе, а в удовлетворении заявленных почтой требований отказали.