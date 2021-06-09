Во Владимирской области ожидаются грозы с дождями и градом

Как сообщает днем 9 июня Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа на всей территории региона могут снова начаться грозы с дождем, при этом местами возможен град. Ветер будет дуть северо-восточный до 15-17 метров в секунду.

Жителей и гостей региона в МЧС призывают быть внимательнее и осторожнее. При возникновении чрезвычайных ситуация необходимо звонить по телефонам «01», «101» или «112».