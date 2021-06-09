Жительница Кольчугино побила девочку и выгнала из подъезда во время дождя

В конце июля прошлого года девочка гуляла с младшей сестренкой-дошкольницей и своим одноклассником. Когда начался дождь, дети спрятались в подъезде за деревянной дверью. Но подошедшая со второго этажа женщина с силой стала давить на дверь, мальчику стало больно, дети закричали, подошедшая со второго этажа женщина с силой стала давить на дверь, вжимая их в стену подъезда, ему стало больно, дети закричали, но местная жительница продолжила давить на дверь с такой силой, что на его кроссовках остались повреждения. Затем женщина открыла дверь и выгнала их на улицу под дождь. В результате у четырехлетней девочки на груди остались ссадины. И напавшую на детей женщину из-за причинений побоев ребенку оштрафовали. Но она не признала свою вину ни при составлении протокола, ни потом и обжаловала постановление мирового судьи, считая, что ее вина не доказана, и уверяя, что ее оговорили. Но Кольчугинский городской суд посчитал, что ее вина доказана последовательными и конкретными показаниями и объяснениями детей, в том числе одноклассника. И оставил без изменения наказание за причинение побоев малолетнему ребенку. Местной жительнице придется заплатить штраф пять тысяч рублей.