Во Владимирской области ищут поваров и официантов

Служба исследований hh.ru отмечает, что за два года количество вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» во Владимирской области выросло в два с половиной раза – за апрель и май 2021 года компании разместили более 700 таких предложений. Больше всего сейчас вакансий для поваров, сотрудников кухни, официантов, а также управляющих кафе и гостиницами. Также вырос спрос на специалистов по размещению и обслуживанию гостей. На одну вакансию в этой сфере сейчас приходится меньше одного резюме, тогда как в среднем по рынку во Владимирской области на одну вакансию приходится два кандидата. Владимирских поваров, барменов, сотрудников кухни и хостес приглашают работать в Московскую область, на сезонную работу на Черноморское и Азовское побережья и даже на север. Средняя предлагаемая зарплата во Владимирской области в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в апреле и мае 2021 года составила 37 300 рублей. Поварам в среднем предлагают 34 000 рублей, официантам – 29 000 рублей, управляющим и шеф-поварам – 60 000 рублей.