В Кольчугино мать будут судить за избиение маленького сына

Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего. В начале ноября прошлого года женщина вместе с о своим малышом, которому не было и года, в доме, где они временно жили, не смогла ночью успокоить плачущего ребенка. И раздраженная его плачем с силой несколько раз ударила его по голове и телу. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью. В ходе предварительного следствия она раскаялась в совершенном ей преступлении и полностью признала свою вину.