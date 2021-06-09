Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 11:02

В Кольчугино мать будут судить за избиение маленького сына

Женщину раздражал его плач
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего. В начале ноября прошлого года женщина вместе с о своим малышом, которому не было и года, в доме, где они временно жили, не смогла ночью успокоить плачущего ребенка. И раздраженная его плачем с силой несколько раз ударила его по голове и телу. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью. В ходе предварительного следствия она раскаялась в совершенном ей преступлении и полностью признала свою вину.