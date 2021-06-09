Житель Гусь-Хрустального из мести выкрал и продал украшения бывшей невесты

На днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по кражи с причинением значительного ущерба. Преступление инкриминируется 27-летнему молодому человеку.

В минувшем марте в полицию обратилась молодая женщина, сообщившая, что из ее квартиры исчезли золотые украшения. В ходе розысков стражам порядка удалось это преступление раскрыть.

По версии следствия, золото похитил 27-летний бывший сожитель дамы, с которым они некоторое время назад расстались.

Желая досадить бывшей невесте, парень уличил момент, пока той не было дома, свои ключом открыл дверь, забрал кулоны, кольца и цепочки, и был таков. Позже все это молодой человек продал, а деньги потратил.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.